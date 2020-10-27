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Объявлена дата продаж обновленного кроссовера Hyundai ix35

Car.ruиещё 1
27 октября 2020
Корейский автобренд Hyundai готовит к дебютному показу новый кроссовер. Речь идет о рестайлинговой версию Hyundai ix35.
Объявлена дата продаж обновленного Hyundai ix35
Фото: Car.ruCar.ru
В обновленном исполнении кроссовер кажется не таким агрессивным, как его теперешняя версия. Новинка получила новую решетку радиатора, головную оптику, а также бамперы. Задние фонари дизайнеры марки объединили сплошной линией, на которой красуется название компании.
Силовое оснащение обсуждаемой модели осталось прежним. Клиентам предложат модификации с 1,4-литровым турбомотором на 140 л.с., с двухлитровым на 160 л.с. Первый работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой, а "атмосфернику" досталась шестиступенчатая механическая либо автоматическая трансмиссии. Предлагаются переднеприводные и полноприводные модификации.
Презентацию новинки планируется провести на мотор-шоу в Гуанчжоу, которое состоятся в конце ноября этого года. Ориентировочная цена на обновленный Hyundai ix35 заявлена в 119 900 юаней (в рублях - около 1,3 млн). Старт продаж намечен на конец 2020 года.
Автоновости,Hyundai ix35,Hyundai,
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