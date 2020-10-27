Объявлена дата продаж обновленного Hyundai ix35

Корейский автобренд Hyundai готовит к дебютному показу новый кроссовер. Речь идет о рестайлинговой версию Hyundai ix35.

Фото: Car.ru Car.ru

В обновленном исполнении кроссовер кажется не таким агрессивным, как его теперешняя версия. Новинка получила новую решетку радиатора, головную оптику, а также бамперы. Задние фонари дизайнеры марки объединили сплошной линией, на которой красуется название компании.

Силовое оснащение обсуждаемой модели осталось прежним. Клиентам предложат модификации с 1,4-литровым турбомотором на 140 л.с., с двухлитровым на 160 л.с. Первый работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой, а "атмосфернику" досталась шестиступенчатая механическая либо автоматическая трансмиссии. Предлагаются переднеприводные и полноприводные модификации.