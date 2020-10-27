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MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman 

Motor.ru и ещё 1 42 минуты назад
MINI показала внедорожную модификацию Countryman
Фото: © Bernhard Filser / BMW Group
Компания MINI показала внедорожную модификацию одной из своих самых популярных моделей — обновленного Countryman. Доработанная новинка, вобравшая в себя «раллийные технологии», создана совместно с гонщиками из команды X-Raid.
MINI Countryman Powered by X-raid получил доработанную подвеску и увеличенный до 195 миллиметров дорожный просвет (+40 миллиметров). Кроме того, в модернизированном шасси инженеры применили раллийные технологии, благодаря которым миниатюрный кроссовер может лучше адаптировать работу подвески под любой тип местности.
Благодаря доработкам у «внедорожного» Countryman значительно увеличились глубина преодолеваемого брода и угол въезда по сравнению со стандартным кроссовером.
Кроме того, раллийную версию обули в специальные колесные диски, которые обеспечивают защиту шин от повреждений, а также позволяют улучшить управляемость автомобиля на сложной местности.
© Bernhard Filser / BMW Group
Визуально, раллийная модификация MINI отличается наклейками на дверях и капоте, а также алюминиевыми рейлингами на крыше. Никаких подробностей о силовой установке или трансмиссии пока неизвестно. На фотографиях представлена спецверсия, созданная на базе Cooper S Countryman.
Под капотом стандартной модели размещают двухлитровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, отдача которого составляет 192 лошадиные силы (280 Нм). Кроме того, раллийная модификация может быть дополнена системой полного привода, что еще больше повысить внедорожные возможности новинки.
В конце июля компания MINI представила рестайлинговый John Cooper Works Countryman. Изменения затронули внешность, салон и оснащение «заряженного» кроссовера, но силовая установка автомобиля осталась прежней.
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Автоновости , Mini Countryman , BMW
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