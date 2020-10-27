АвтоВАЗ перенес дату выхода обновленного Lada Largus 

Отечественный автомобилестроительный гигант «АвтоВАЗ» до конца текущего года должен был выпустить обновлённую модель Lada Largus. Однако сетевые источники сообщают, что выход рестайлинговой вариации отложен и ожидать его теперь стоит в феврале следующего года.

По информации интернет-портала SpeedMe, ссылающегося на данные, обнародованные в одной из групп соцсети «ВКонтакте», «АвтоВАЗ» перенёс сроки выхода обновлённой Lada Largus, но причины такого решения не указываются. Сообщается, что в феврале следующего года рестайлинговая модель начнёт сходит с конвейеров автогиганта, а спустя месяц стартуют продажи.

Всё время с начала выпуска до старта реализации отечественный производитель будет поставлять Lada Largus официальным дилерам в регионах страны, чтобы после открытия продаж не было недостатка автомобилей в наличии. Насколько эта информация соответствует действительности пока непонятно, так как официальных комментариев от представителей российской компании-производителя на данный момент не поступало.