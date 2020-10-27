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АвтоВАЗ перенес дату выхода обновленного Lada Largus 

Car.ru 3 часа назад
АвтоВАЗ перенес дату выхода обновленного Lada Largus
Фото: Car.ru
Отечественный автомобилестроительный гигант «АвтоВАЗ» до конца текущего года должен был выпустить обновлённую модель Lada Largus. Однако сетевые источники сообщают, что выход рестайлинговой вариации отложен и ожидать его теперь стоит в феврале следующего года.
По информации интернет-портала SpeedMe, ссылающегося на данные, обнародованные в одной из групп соцсети «ВКонтакте», «АвтоВАЗ» перенёс сроки выхода обновлённой Lada Largus, но причины такого решения не указываются. Сообщается, что в феврале следующего года рестайлинговая модель начнёт сходит с конвейеров автогиганта, а спустя месяц стартуют продажи.
Всё время с начала выпуска до старта реализации отечественный производитель будет поставлять Lada Largus официальным дилерам в регионах страны, чтобы после открытия продаж не было недостатка автомобилей в наличии. Насколько эта информация соответствует действительности пока непонятно, так как официальных комментариев от представителей российской компании-производителя на данный момент не поступало.
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Автоновости , Lada Largus , Lada , Автоваз
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