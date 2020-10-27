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Hyundai показал свой самый маленький электрокар 

Motor.ru 4 часа назад
Hyundai показал свой самый маленький электрокар
Фото: © Hyundai
Компания Hyundai разработала самый маленький электрокар в своей линейке — детскую модификацию концепта Hyundai 45. Электромобиль оснащается двумя электродвигателями и приводится в движение через так называемую систему эмоционально-адаптивного управления.
Внешность крошечного автомобиля скопирована с полноразмерного шоу-кара 45, который Hyundai представил в прошлом году на автосалоне во Франкфурте.
Мини-версии, пока не получившей собственного имени, достался угловатый кузов в ретро-стилистике и оптика с похожим рисунком. В отличие от полноразмерного 45, кузов выполнен из дерева и лишен крыши, а в салоне расположено только одно сиденье.
В движение электрокар приводят два электродвигателя постоянного тока, обеспечивающие максимальную скорость в семь километров в час. Запас хода маленького автомобиля пока неизвестен — ему ещё предстоит пройти сертификационные испытания. По словам пресс-службы Hyundai, дальность можно будет дополнительно увеличить «благодаря смеху водителя».
На прошлой неделе Hyundai объявил дату появления в России электрокаров суббренда Ioniq. Первая модель появится на отечественном рынке уже в следующем году, а линейка будет включать в себя три автомобиля под индексами 5, 6 и 7. «Пятёркой» станет серийное воплощение концепт-кара 45.
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Автоновости , Hyundai
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