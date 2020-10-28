Land Rover Defender существенно обновился 

Стандартными для всех моделей Defender P400e являются 20-дюймовые легкосплавные колеса, пневмоподвеска и зарядный порт с левой стороны от водителя. Все модели PHEV поставляются с зарядным кабелем Mode 3 в стандартной комплектации; также доступен опциональный кабель Mode 2. Зарядный кабель Mode 3 позволяет заряжать авто до 80% за 2 часа, а зарядка через кабель Mode 2 до 80% потребует около 7 часов. Это идеально для ночной подзарядки в домашних условиях. Благодаря устройству для быстрой зарядки мощностью 50 кВт, P400e достигает заряда в 80% за полчаса.

Defender P400e доступен в 5— или 6-местном вариантах, со стандартным трехзонным климат-контролем, окнами с тонированными стеклами и стеклом, поглощающим солнечное излучение. Особым для модели PHEV является рекуперативное торможение — ключевая технология для впечатляющих показателей расхода топлива. Благодаря ей восстанавливается энергия, затраченная при замедлении движения и торможении. Далее, она подпитывает блок аккумулятора. Двигатель с технологией PHEV обеспечивает непревзойденные внедорожные возможности. Линейная передача крутящего момента возможна благодаря электромотору, а мощный бензиновый двигатель с плавным ходом органично работает вместе с усовершенствованными системами. Это ставит Defender на первое место среди наиболее выносливых автомобилей Land Rover . Defender использует высокий и низкий диапазоны передаточных чисел в режиме электротяги, обеспечивая чрезвычайную для плагин-гибридного автомобиля геометрию движения по бездорожью.

Эти характеристики являются ключевыми и для способности Defender к буксировке: P400e может тянуть на буксире до 3 000 кг и выдерживает нагрузку на крышу весом 168 кг (динамическая) или 300 кг (статическая). Теперь новый рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель Ingenium представлен с усовершенствованной передачей крутящего момента, плавной реакцией и улучшенными показателями расхода топлива. Ключевую роль играют технология мягкого гибрида (MildHybrid Electric Vehicle — MHEV) и новая интеллектуальная система полного привода. Занимая первое место в линейке, двигатель D300 обеспечивает повышенную мощность — 300 л. с. — и улучшенный крутящий момент в 650 Н·м. Вследствие этого, Defender 90 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 6,7 секунды. Более высокий показатель крутящего момента означает, что Defender D300 демонстрирует непринужденную работу на дороге и на бездорожье.

Модели D200 и D240 трансформируются в D200 (200 л. с.) и D250 (249 л. с.) для 2021— го модельного года*, используя тот же рядный 6-цилиндровый двигатель Ingenium, что и D300. Наращивание крутящего момента — это показатели 500 Н·м для D200 и 570 Н·м для D250. Технология MHEV применена для оптимизации расхода топлива и уменьшения эмиссии во всей дизельной линейке Defender. Новые модели Ingenium D200 и D250 расходуют топливо на уровне 8,8 л/100 км, выбросы CO2 ограничиваются 230 г/км, а Defender 110 ускоряется от 0 до 100 км/ч за 10,2 и 8,3 секунды соответственно. Расширяет ряд спецификаций в линейке Defender версия X-Dynamic: с усовершенствованиями для более жесткого имиджа и акцентами экстерьера. Например, передняя и задняя защита днища в цвете Silicon Satin с аналогично оформленной пластиной решетки радиатора, эмблемой и задними буксирными петлями в цвете Satin Black.

Все легкосплавные колеса поставляются с покрытием Satin Dark Grey / Gloss Black вместе с крышками зеркал, оконными наклейками, покрытием порогов и колесных арок в оттенке Narvik Black.