Бывший инспектор ГИБДД получил 7 лет за взятку

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Бывший старший инспектор ГИБДД в Крыму приговорен к тюремному заключению за вымогательство и получение взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, в феврале этого года подсудимый, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль Ford Fusion . Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Работник ГИБДД, оказав давление на водителя автомобиля, предложил мужчине передать ему взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде".

Водитель Ford Fusion сообщил о вымогательстве у него взятки руководству местного райотдела МВД

После получения взятки у инспектора были обнаружены и изъяты деньги.

Красноперекопский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.