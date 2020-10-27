Бывший инспектор ГИБДД получил 7 лет за взятку

Бывший старший инспектор ГИБДД в Крыму приговорен к тюремному заключению за вымогательство и получение взятки, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По информации надзорного ведомства, в феврале этого года подсудимый, находясь при исполнении служебных обязанностей, остановил автомобиль Ford Fusion. Водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
"Работник ГИБДД, оказав давление на водителя автомобиля, предложил мужчине передать ему взятку в размере 15 тысяч рублей за непривлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде".
Водитель Ford Fusion сообщил о вымогательстве у него взятки руководству местного райотдела МВД.
После получения взятки у инспектора были обнаружены и изъяты деньги.
Красноперекопский районный суд признал подсудимого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности в государственных и правоохранительных органах.