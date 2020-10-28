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Geely Tugella получил две гибридные вариации 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
Geely Tugella получил две гибридные вариации
Фото: Car.ru
Купеобразная версия кросса Geely Tugella вскоре должна появиться на отечественном авторынке. В КНР данную вариацию продают 1,5 года под названием XingYue. В этой стране была расширена линейка версий авто.
Начали продавать одновременно две подзаряжаемые гибридные вариации XingYue ePro с минимальными различиями. Гибридный силовой агрегат включает бензиновый полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор, семиступенчатый «робот», электромотор на 82 лошадиные силы (160 Нм). ДВС генерирует 177 «лошадей» (255 Нм). Общая мощность гибрида достигает 259 «лошадей» (415 Нм).
Две гибридные модификации отличаются емкостью тяговой АКБ, расположенной в центральном тоннеле. Базовый вариант с аккумулятором на 11,3 кВт∙ч на одном заряде может преодолеть 56 км. При этом у вариации с АКБ на 15,5 кВт∙ч запас хода составит 80 км.
Между тем снаряженная масса этих вариаций составляет 1810 кг. Это на 180 кг больше в сравнении с базовым кроссом. Рассматриваемые модели разгоняются до первой сотни за 7,5 сек. При этом максимальная скорость составляет 195 км/час.
Базовая бензиновая вариация XingYue в КНР стоит 20,3 тыс. дол. (1 565 000 руб.). За гибрид придётся отдать 26,2 тыс. дол. (2 019 900 руб.). Вариант с улучшенной АКБ стоит 29,3 тыс. дол. (2 258 900 руб.).
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Автоновости , Geely
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