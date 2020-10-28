В России заявили о дефиците популярных машин

Седанов Lada Vesta на вариаторах у нас вообще не осталось, всё только на механике. Универсалы Lada SW Cross тоже только на «ручке», в наличии с вариатором есть только один экземпляр. С наличием автомобилей очень тяжело, как всё началось с марта, так и продолжается — август, сентябрь, октябрь, а ходовых версий всё не хватает. Можно сделать предзаказ, но его придётся ждать три месяца. За это время цена может измениться, потому что курс рубля постоянно скачет и по какой цене нам придется выкупить ее у завода, совершенно непонятно. Зафиксировать цену даже по предоплате не получится, можно только забронировать автомобиль, — объяснили в одном из автосалонов.
В премиум-сегменте по брендам Jaguar Land Rover, а также Chevrolet и Cadillac мы продолжаем фиксировать дефицит всего модельного ряда. Надеемся, что ситуация улучшится в декабре. По Cadillac ожидаем поставку XT5 и XT6, по Chevrolet — Traverse. Количество Chevrolet Tahoe сейчас также крайне ограничено. Практически закончились и Cadillac Escalade, — добавил директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.
Никто не хочет рисковать, привозить максимальное количества автомобилей, а потом оказаться с переполненными стоками. Это рыночная экономика, в которой нужен баланс. И эта ситуация дилерам выгодна — мы наконец-то можем продавать автомобили по рыночной стоимости без скидок, — сказал вице-президент ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.