Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки 

Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Московский паркинг и судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки. Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.