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Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Москвич лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки
Фото: РИА Новости
Судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Московский паркинг и судебные приставы арестовали Porsche Cayenne, владелец которого накопил штрафов на полмиллиона рублей за неоплату парковки. Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что со спецстоянки свою машину нарушитель заберет только, когда погасит всю сумму долга.
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Автоновости , Porsche Cayenne , Porsche
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