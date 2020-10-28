Subaru Forester получил новый мотор 

Subaru выпустила новую версию Forester 2020 года для японского рынка. Новая модель, получившая название Forester Sport, оснащена 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 175 л. с. в диапазоне от 5200 до 5600 об / мин и крутящим моментом в 300 Нм от 1600 до 3600 об / мин.

Forester Sport также имеет несколько настроек подвески и в стандартной комплектации поставляется с вариатором и симметричным полным приводом. Визуально он отличается от других вариантов черной решеткой радиатора и темными колесами.

Салон также обтянут замшей и кожей и оснащен усовершенствованной системой наблюдения за водителем, которая может автоматически регулировать различные параметры, такие как положение сиденья и зеркал, в зависимости от того, кто сидит за рулем.

Японские покупатели смогут приобрести Forester Sport по цене от 3 289 000 иен (~ 31 400 долларов США). Хотя вполне возможно, что новый вариант может быть продан на других рынках, таких как Австралия, в Европе появление этой модели маловероятно.