Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино, от которого станет жарко
Кино, от которого станет жарко Пора греться ⟶

Subaru Forester получил новый мотор 

Auto.Today и ещё 1 2 часа назад
Subaru Forester получил новый мотор
Фото: auto.today
Subaru выпустила новую версию Forester 2020 года для японского рынка. Новая модель, получившая название Forester Sport, оснащена 1,8-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 175 л. с. в диапазоне от 5200 до 5600 об / мин и крутящим моментом в 300 Нм от 1600 до 3600 об / мин.
Forester Sport также имеет несколько настроек подвески и в стандартной комплектации поставляется с вариатором и симметричным полным приводом. Визуально он отличается от других вариантов черной решеткой радиатора и темными колесами.
Салон также обтянут замшей и кожей и оснащен усовершенствованной системой наблюдения за водителем, которая может автоматически регулировать различные параметры, такие как положение сиденья и зеркал, в зависимости от того, кто сидит за рулем.
Японские покупатели смогут приобрести Forester Sport по цене от 3 289 000 иен (~ 31 400 долларов США). Хотя вполне возможно, что новый вариант может быть продан на других рынках, таких как Австралия, в Европе появление этой модели маловероятно.
Видео дня.Полностью обтянутый кожей автомобиль выставили на продажу за 25 млн рублей
Auto.Today: последние новости
Обновленный Range Rover Velar официально представлен Обновленный Range Rover Velar официально представлен Какие подержанные автомобили лучше покупать (рейтинг надёжности): б/у машины, рекомендуемые к покупке на вторичном рынке для начинающих водителей Какие подержанные автомобили лучше покупать (рейтинг надёжности): б/у машины, рекомендуемые к покупке на вторичном рынке для начинающих водителей Чем отличается вариатор от автомата и робота: какие КПП лучше, плюсы и минусы, описание, видео Чем отличается вариатор от автомата и робота: какие КПП лучше, плюсы и минусы, описание, видео
Комментарии
Автоновости , Subaru , Subaru Forester
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители крепят на грузовики бутылки?
Зачем водители крепят на грузовики бутылки?
Почему открывать дверь машины нужно только правой рукой?
Почему открывать дверь машины нужно только правой рукой?
Обнародованы цены на новый Toyota Mirai
Обнародованы цены на новый Toyota Mirai
Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына
Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение