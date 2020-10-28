Москвич не оплатил парковку и лишился Porsche

Владелец автомобиля Porsche Cayenne неоднократно не оплатил парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали машину, сообщается в Telegram -канале Департамента транспорта столицы.

По информации ведомства, полученные документы о необходимости уплатить долги мужчина игнорировал. Теперь его автомобиль помещен на спецстоянку. Владелец сможет забрать его только после полного погашения долга в полмиллиона рублей.

В Департаменте транспорта напомнили водителям, что срок добровольной оплаты парковки — 60 дней. При несвоевременном погашении 3 штрафов парковочное разрешение перестанет действовать, а у владельца автомобиля могут возникнуть проблемы с выездом за границу.