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Москвич не оплатил парковку и лишился автомобиля Porsche 

Мослента и ещё 2 1 час назад
Москвич не оплатил парковку и лишился Porsche
Фото: globallookpress.com
Владелец автомобиля Porsche Cayenne неоднократно не оплатил парковку в Москве и накопил штрафов на 500 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали машину, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.
По информации ведомства, полученные документы о необходимости уплатить долги мужчина игнорировал. Теперь его автомобиль помещен на спецстоянку. Владелец сможет забрать его только после полного погашения долга в полмиллиона рублей.
В Департаменте транспорта напомнили водителям, что срок добровольной оплаты парковки — 60 дней. При несвоевременном погашении 3 штрафов парковочное разрешение перестанет действовать, а у владельца автомобиля могут возникнуть проблемы с выездом за границу.
Ранее в октябре Дептранс назвал автомобили, чаще всего нарушающие правила парковки в Москве. Среди лидеров оказались владельцы Mercedes-Benz, следом идут водители BMW и Porsche.
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Автоновости , BMW , Porsche Cayenne , Porsche , Mercedes-Benz
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