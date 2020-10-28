Россияне оценили адекватность автомобилистов

Эксперты решили узнать, насколько адекватныавтомобилисты в Российской Федерации. Для этого ими был проведён опрос российского населения. Всего было опрошено 14 000 человек.

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Согласно результатам голосования, 44,2 процента респондентов заявили, что ситуация в данном случае оставляет желать лучшего. Пи этом они отдали три бала. 26,5% опрошенных заявили, что в этом вопросе «есть куда расти». Они дали оценку в 4 балла. «Двойку» отдало 18,3 процента опрошенных. Один балл решили подарить 7,1 процента респондентов. А вот «пятерка» была дана пятью процентами опрошенных.

Согласно статистике 2016 г. автомобилисты РФ в то время водили хуже. В то время 4 и 5 баллов отдали в сумме 37,2% россиян. В текущем году этот показатель составил 31,4 процента.