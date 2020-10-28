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Обнародованы цены на новый водородный седан Toyota Mirai 

Car.ru 50 минут назад
Обнародованы цены на новый Toyota Mirai
Фото: Car.ru
Пресс-служба японской автомобилестроительной компанииToyota обнародовала стоимость нового водородного седана Mirai в двух комплектациях, которые скоро станут доступны дляпокупки.
Первые экземпляры нового серийного водородомобиля Toyota Mirai должны сойти с конвейеров завода компании-производителя уже в ноябре текущего года. Общий годовой объём производства модели на водороде, по планам, составит порядка 30 000 единиц. Покупателям новинка будет доступна в двух комплектациях, «младшая» из которых с меньшим ценником, но в сравнении с традиционными авто с ДВС, всё равно далеко не низким. Как стало известно недавно, Toyota Mirai, оснащённая водородным силовым агрегатом, в минимальной комплектации обойдётся в 63 900 евро, что эквивалентно 5,83 млн рублей. Цена за Mirai в исполнении Executive и того выше — от 66 900 тыс. евро, или 6,11 млн рублей.
В «младшей» комплектации серийный водородомобиль получит колёсные диски размером 19 дюймов, выполненные из легкосплавных материалов, светодиодную головную оптику, мощную аудиосистему JBL, сенсорный экран с поддержкой технологий Android Auto и Apple CarPlay. В исполнении Executive Toyota Mirai сможет похвастаться адаптивными бисветодиодными фарами, камерами кругового обзора, серебристыми 19-дюймовыми колёсными дисками.
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Автоновости , Toyota Mirai , Toyota , Apple
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