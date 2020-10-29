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В России запустили производство новой Skoda Octavia 

Motor.ru и ещё 2 8 часов назад
В России запустили производство новой Skoda Octavia
Фото: Motor
Компания Skoda объявила о старте производства новой Octavia на заводе в Нижнем Новгороде. Россия стала второй страной после Чехии, где началась локальная сборка этой модели.
Skoda Octavia собирают по методу полного цикла (CKD). Готовые детали и комплектующие поступают на завод в Нижнем Новгороде, где проходят процессы сварки, двойной грунтовки и антикоррозийной обработки. Затем происходит финальная сборка автомобиля, которая включает среди прочего установку мотора, коробки передач, вклейку стекол, а также монтаж панели и сидений.
Новая Octavia поступит в продажу 15 ноября, пока же дилеры принимают заказы на модель. Первой в автосалонах появится модификация с двигателем 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил: цены на неё стартуют от 1 409 000 рублей за вариант с «механикой» и от 1 466 000 рублей за версию с восьмидиапазонным «автоматом». Позже для покупки станут доступны автомобили с «атмосферником» объёмом 1,6 литра мощностью 110 лошадиных сил и топовым 2.0 TSI, который работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом».

Новая Skoda Octavia Skoda

Производство модели Octavia локализировано в России с 2009 года. Первые несколько лет автомобили собирали в Калуге, а летом 2013 года выпуск перенесли на мощности нижегородского предприятия. На сегодняшний день в Нижнем Новгороде, помимо «Октавии», выпускают два кроссовера Skoda — Karoq и Kodiaq.
По данным автопроизводителя, за более чем 60 лет с момента появления первой Octavia по всему миру было продано более семи миллионов экземпляров. Кроме того, в первой половине 2020 года Octavia стала самым продаваемым автомобилем в Чехии. Что же касается российского рынка, то за девять месяцев этого года в стране реализовали 18 142 «Октавии» предыдущего поколения — по этому показателю она обогнала Rapid (15 253 штуки) и стала бестселлером марки.
Источник: пресс-служба Skoda
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Автоновости , Skoda Octavia , Skoda , Skoda Karoq
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