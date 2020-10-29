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Nissan представил «ночную» версию Qashqai 

Motor.ru и ещё 1 7 часов назад
Nissan представил «ночную» версию Qashqai
Фото: Motor
Компания Nissan расширила список модификаций Qashqai второго поколения в Австралии, добавив в него новую версию под названием Midnight Edition («Полуночное издание»). Среди её отличий — особые детали экстерьера и интерьера, затемнённая оптика и полностью чёрные колёсные диски.
В Qashqai Midnight Edition хромированная V-образная решётка радиатора заменена на чёрную с эффектом глянца. В том же цвете выполнены боковые молдинги, корпуса зеркал заднего вида и рейлинги на крыше. Бамперы и накладки на колёсные арки не чёрные, как у обычного «Кашкая», а повторяют выбранный оттенок кузова. Для версии доступно пять цветов: серебристый Gun Metallic, красный Magnetic Red, белый Ivory Pearl, голубой Vivid Blue и чёрный Pearl Black.
«Ночной» Qashqai оснастили 19-дюймовыми чёрными легкосплавными колёсными дисками Black Wind, «обутыми» в низкопрофильную резину размерностью 225/45.
Интерьер кроссовера также дополнительно «затемнили» и украсили вставками из матового пластика в дверных картах и приборной панели. Обшивка потолка полностью чёрная, а рулевое колесо и рычаг коробки передач обтянуты натуральной кожей, которая также используется в обивке сидений наряду с алькантарой.
В оснащение спецверсии входит мультимедийная система с функциями Apple CarPlay и Android Auto, цифровым радио, Bluetooth и спутниковым навигатором. Из ассистентов доступны системы экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон, функции предупреждения о перекрёстном движении сзади и о выходе из полосы движения.
Как и стандартные версии Qashqai, Midnight Edition имеет независимую подвеску со стабилизаторами поперечной устойчивости. В движение австралийский Qashqai приводит безальтернативный 2,0-литровый двигатель с непосредственным впрыском мощностью 144 лошадиных силы, работающий в тандеме с вариатором Xtronic.
Стоимость Nissan Qashqai Midnight Edition, продажи которого начнутся на континенте в середине ноября, составит 35 900 австралийских долларов, или два миллиона рублей, — на 7610 долларов больше базового кроссовера.
В сентябре стало известно, что японской компании пришлось отложить старт серийного производства Qashqai третьего поколения до апреля 2021 года. Причиной стали финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса.
Источник: Nissan Australia
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Автоновости , Nissan , Nissan Qashqai , Apple
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