Минус один: Volkswagen Arteon покинул Россию

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Лифтбек Volkswagen Arteon продержался на российском рынке всего около пяти месяцев. Продажи нишевой модели начались в начале июня, а уже к концу октября она исчезла и с сайта компании, и из прайс-листов. Артеон больше нельзя заказать у дилеров — и шансы на возобновление поставок крайне малы.

Во многом на такой исход повлияли немецкая сборка, наличие лишь двух комплектаций — и тех фиксированных, — и высокая цена. Доступные в России версии Arteon R-Line и R-Line Premium продавали за 2 639 000 и 2 999 000 рублей соответственно, причем двигатель для них предлагался один — турбомотор 2.0 TSI мощностью 190 сил в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. Сертифицированный Артеон с 280-сильной «четверкой» до нас так и не добрался.

Начальный Volkswagen Arteon оснащался светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью на 10,25 дюйма, мультимедийной системой с дисплеем диагональю 8 либо 9,2 дюйма. У машин с приставкой Premium имелась динамическая подсветка поворотов, адаптивная подвеска DCC с электронноуправляемыми амортизаторами и камера заднего вида

Возобновление поставок Артеонов в Россию маловероятно, по крайней мере в ближайшее время. Между тем в Европе модель пережила рестайлинг и отныне доступна в кузовах лифтбек и универсал. Кроме того, в семействе появился бензоэлектрический вариант eHybrid и «заряженный» Arteon R с полным приводом и 320-сильной «турбочетверкой» 2.0.

В Германии цены на Arteon лифтбек начинаются от 43 524,37 евро (4 миллиона рублей), на пятидверку Arteon Shooting Brake — от 44 387,06 евро (4,1 миллиона рублей).