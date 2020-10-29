Производство автомобилей в России упало на 25% 

"Российский рынок по результатам девяти месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тыс. автомобилей, что на 13,6% меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за девять месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", — отметил он.