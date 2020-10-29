Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах
Фильмы, которые мы смотрели на кассетах Теперь в HD ⟶

Самодельный электромобиль установил новый рекорд 

Популярная механика 2 часа назад
Самодельный электромобиль установил новый рекорд
Фото: Популярная механика
Электромобили прошли долгий путь за последнее десятилетие, причем их эффективность постоянно растет. Но ни один из них не сравнится с показателями созданного студентами железнодорожного вагона под названием Eximus IV. Он установил новый рекорд в ежегодном конкурсе Delsbo Electric как самый энергоэффективный вид наземного транспорта в мире.
Шведские студенты спроектировали и построили самый энергоэффективный электромобиль в мире!
Соревнования Delsbo Electric, проходящие в Швеции, ставят перед студентами разных вузов задачу построить сверхэффективные электромобили с батарейным питанием для максимум шести пассажиров. Эти автомобили размещаются на рельсах, чтобы свести к минимуму сопротивление качению, и должны преодолеть дистанцию в 3,36 километров с использованием как можно меньшего количества энергии. Ее расход рассчитывается в ватт-часах и затем делится на количество пассажиров на борту. Команда Eximus одерживала победы во всех соревнованиях, в которых участвовала с момента дебюта в 2016 году, и все равно добивается пусть небольшого, но все же повышения эффективности с новым рекордом, устанавливаемым каждый год. Все началось с 0,84 ватт-часа на человека на километр в 2016 году, а в прошлом году показатель эффективности составил 0,603 Втч /человеко-км.
Delsbo Electric заявляет, что все автомобили, участвующие в мероприятии 2020 года, настолько эффективны, что потребляют меньше энергии, чем фары в обычном автомобиле! Но ни один из них не мог сравниться с Eximus IV, поскольку действующий чемпион снова опередил своих соперников и показал энергоэффективность 0,517 Втч/человеко-км.
«Теоретически Eximus IV может перевезти человека почти через полмира, используя энергию, содержащуюся всего в одном литре бензина», — уверяет технический директор Delsbo Electric, профессор Хенрик Рёдъегорд.
Пусть рекорд и был установлен, но не все прошло гладко для команды Eximus. Во время первого заезда произошел всплеск расхода топлива, который, как показал осмотр, был вызван зазором всего в 8 мм между колесами и конкретной точкой на рельсах. Последовали корректировки колесной базы, и Eximus IV вернулся к своему рекордному пробегу.
Вся трасса в Delsbo Electric оснащена современным измерительным оборудованием, которое собирает данные и видео с частотой два раза в секунду, передавая полезную информацию о характеристиках транспортных средств. Организаторы говорят, что в дальнейшем в систему будет добавлено дополнительное оборудование, например, датчики ветра и температуры. Все это нужно для того, чтобы отслеживать, как автомобили реагируют на меняющиеся условия и адаптировать их эффективность к реальному миру.
Видео дня. Водителей штрафуют за парковку на опавших листьях
Популярная механика: последние новости
Hyundai сделал работающий на смехе электромобиль Hyundai сделал работающий на смехе электромобиль Российский производитель BMW и KIA сделает собственный автомобиль Российский производитель BMW и KIA сделает собственный автомобиль Burger King показала новые «рестораны завтрашнего дня» Burger King показала новые «рестораны завтрашнего дня»
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители крепят на грузовики бутылки?
Зачем водители крепят на грузовики бутылки?
Скрещенные руки: о чем говорит жест водителя встречного авто?
Скрещенные руки: о чем говорит жест водителя встречного авто?
Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына
Женщина погибла в ДТП спустя два часа после похорон сына
Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали
Актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение