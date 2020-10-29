Самодельный электромобиль установил новый рекорд 

Электромобили прошли долгий путь за последнее десятилетие, причем их эффективность постоянно растет. Но ни один из них не сравнится с показателями созданного студентами железнодорожного вагона под названием Eximus IV. Он установил новый рекорд в ежегодном конкурсе Delsbo Electric как самый энергоэффективный вид наземного транспорта в мире.

Шведские студенты спроектировали и построили самый энергоэффективный электромобиль в мире!

Соревнования Delsbo Electric, проходящие в Швеции, ставят перед студентами разных вузов задачу построить сверхэффективные электромобили с батарейным питанием для максимум шести пассажиров. Эти автомобили размещаются на рельсах, чтобы свести к минимуму сопротивление качению, и должны преодолеть дистанцию в 3,36 километров с использованием как можно меньшего количества энергии. Ее расход рассчитывается в ватт-часах и затем делится на количество пассажиров на борту. Команда Eximus одерживала победы во всех соревнованиях, в которых участвовала с момента дебюта в 2016 году, и все равно добивается пусть небольшого, но все же повышения эффективности с новым рекордом, устанавливаемым каждый год. Все началось с 0,84 ватт-часа на человека на километр в 2016 году, а в прошлом году показатель эффективности составил 0,603 Втч /человеко-км.

Delsbo Electric заявляет, что все автомобили, участвующие в мероприятии 2020 года, настолько эффективны, что потребляют меньше энергии, чем фары в обычном автомобиле! Но ни один из них не мог сравниться с Eximus IV, поскольку действующий чемпион снова опередил своих соперников и показал энергоэффективность 0,517 Втч/человеко-км.

«Теоретически Eximus IV может перевезти человека почти через полмира, используя энергию, содержащуюся всего в одном литре бензина», — уверяет технический директор Delsbo Electric, профессор Хенрик Рёдъегорд.

Пусть рекорд и был установлен, но не все прошло гладко для команды Eximus. Во время первого заезда произошел всплеск расхода топлива, который, как показал осмотр, был вызван зазором всего в 8 мм между колесами и конкретной точкой на рельсах. Последовали корректировки колесной базы, и Eximus IV вернулся к своему рекордному пробегу.

Вся трасса в Delsbo Electric оснащена современным измерительным оборудованием, которое собирает данные и видео с частотой два раза в секунду, передавая полезную информацию о характеристиках транспортных средств. Организаторы говорят, что в дальнейшем в систему будет добавлено дополнительное оборудование, например, датчики ветра и температуры. Все это нужно для того, чтобы отслеживать, как автомобили реагируют на меняющиеся условия и адаптировать их эффективность к реальному миру.