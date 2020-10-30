С 1 ноября водители, купившие полис ОСАГО с 1 марта и не прошедшие технический осмотр автомобиля в срок до 31 октября, могут быть оштрафованы, напомнили в российских страховых компаниях.

31 октября завершается отсрочка, которую по техническим осмотрам предоставляло правительство из-за карантинных мер весной 2020 года. Если водитель купил ОСАГО с 1 марта и не смог пройти техосмотр до 1 ноября, то начиная с этого срока он может быть оштрафован, пишут «Известия».

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов настоятельно рекомендовал таким водителям пройти техосмотр и предоставить страховщику диагностическую карту, иначе последствия могут быть не только в виде штрафа.

Помните, что если вы не прошли ТО, а полис действует, страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора, — сказал он.

Более того, если водитель с действующим полисом ОСАГО попадает в ДТП, но у него не пройден техосмотр, то страховщик вправе применить к виновнику аварии так называемые регрессные требования, то есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществлённого потерпевшему страхового возмещения.