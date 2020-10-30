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Водителей предупредили о штрафах с 1 ноября за ОСАГО без техосмотра 

News.ru и ещё 1 1 час назад
С 1 ноября водители, купившие полис ОСАГО с 1 марта и не прошедшие технический осмотр автомобиля в срок до 31 октября, могут быть оштрафованы, напомнили в российских страховых компаниях.
31 октября завершается отсрочка, которую по техническим осмотрам предоставляло правительство из-за карантинных мер весной 2020 года. Если водитель купил ОСАГО с 1 марта и не смог пройти техосмотр до 1 ноября, то начиная с этого срока он может быть оштрафован, пишут «Известия».
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов настоятельно рекомендовал таким водителям пройти техосмотр и предоставить страховщику диагностическую карту, иначе последствия могут быть не только в виде штрафа.

Помните, что если вы не прошли ТО, а полис действует, страховая компания вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора, — сказал он.

Более того, если водитель с действующим полисом ОСАГО попадает в ДТП, но у него не пройден техосмотр, то страховщик вправе применить к виновнику аварии так называемые регрессные требования, то есть виновник ДТП должен будет выплатить страховую сумму в размере осуществлённого потерпевшему страхового возмещения.
Как сообщал NEWS.ru, специалист по страхованию Евгений Попков ранее отметил плюсы новых правил по ОСАГО. Водитель сможет выбрать наиболее выгодный полис ОСАГО в маркетплейсе и сэкономить несколько тысяч рублей с учётом того, что в данное время активно идёт либерализация тарифов «автогражданки» и растёт конкуренция между автостраховщиками.
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Комментарии 2
Автоновости , Видео , Евгений Попков , Сергей Ефремов , газета "Известия"
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