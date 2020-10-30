Названы самые отзываемые марки автомобилей в РФ

Росстандарт назвал топ самых отзываемых автомобилей в 2020 году. Об этом в пятницу сообщают "Известия" , которые ознакомились с данными федерального агентства.

Lada, Toyota, Hyundai и Так, в топ-5 вошли марки Datsun Ford . Лидером антирейтинга стал японский Datsun (входит в Nissan ), где из-за проблем с подушками безопасности были отозваны уже 93373 автомобиля моделей on-DO/mi-DO.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов", — объясняли причины отзыва в компании.

Тройку замыкает японская Toyota, которая отозвала 82 641 автомобиль моделей Highlander, RAV4 и Land Cruiser Prado. Уточняется, что у японцев проблемы возникли с форсунком омывателя лобового стекла, которому потребовалась замена.

Заметное количество автомобилей отозвал и корейский Hyundai — 66 216 автомобилей. На пятом месте расположился американский Ford с результатом в 18448 отзывных машин. Более того, в десятку самых отзываемых автомобилей 2020 года также вошли Skoda (отозвано 5742 автомобиля), Kia (5128), Porsche (5114), Infiniti (3932) и Mercedes-Benz (2200). Отмечается, что в 2019 году лидерами были Nissan (161957), Toyota (84257) и Renault (78461).

В статье сообщается, что на конец октября Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, и это на 23 кампании меньше, чем годом ранее. В их рамках отозвано 494 602 автомобиля (649 594 машины в 2019-м), однако, ведомство не исключает что к концу года цифры увеличатся. Кроме того, по мнению экспертов, в 2021 году стоит ожидать роста отзывных кампаний из-за пандемии и ограничительных мер.