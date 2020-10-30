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Названы самые отзываемые марки автомобилей в России 

ТАСС и ещё 1 35 минут назад
Названы самые отзываемые марки автомобилей в РФ
Фото: ТАСС
Росстандарт назвал топ самых отзываемых автомобилей в 2020 году. Об этом в пятницу сообщают "Известия", которые ознакомились с данными федерального агентства.
Так, в топ-5 вошли марки Datsun, Lada, Toyota, Hyundai и Ford. Лидером антирейтинга стал японский Datsun (входит в Nissan), где из-за проблем с подушками безопасности были отозваны уже 93373 автомобиля моделей on-DO/mi-DO.
На второй строчке идет российский "Автоваз", отозвавший 90124 автомобиля моделей Lada Xray и Lada Vesta, что стало самой масштабной отзывной кампанией за 3,5 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов", — объясняли причины отзыва в компании.

Тройку замыкает японская Toyota, которая отозвала 82 641 автомобиль моделей Highlander, RAV4 и Land Cruiser Prado. Уточняется, что у японцев проблемы возникли с форсунком омывателя лобового стекла, которому потребовалась замена.
Заметное количество автомобилей отозвал и корейский Hyundai — 66 216 автомобилей. На пятом месте расположился американский Ford с результатом в 18448 отзывных машин. Более того, в десятку самых отзываемых автомобилей 2020 года также вошли Skoda (отозвано 5742 автомобиля), Kia (5128), Porsche (5114), Infiniti (3932) и Mercedes-Benz (2200). Отмечается, что в 2019 году лидерами были Nissan (161957), Toyota (84257) и Renault (78461).
В статье сообщается, что на конец октября Росстандарт согласовал 116 отзывных кампаний, и это на 23 кампании меньше, чем годом ранее. В их рамках отозвано 494 602 автомобиля (649 594 машины в 2019-м), однако, ведомство не исключает что к концу года цифры увеличатся. Кроме того, по мнению экспертов, в 2021 году стоит ожидать роста отзывных кампаний из-за пандемии и ограничительных мер.
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Автоновости , Hyundai , Nissan , Datsun , Kia , Lada Vesta , Lada , Toyota , Renault , Skoda , Lada XRAY , Porsche , Mercedes-Benz , Автоваз , Ford , газета "Известия"
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