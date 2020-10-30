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По автомобилистам нанесут новый удар 

Артём Кульша 2 часа назад
По автомобилистам нанесут новый удар
Фото: ТАСС
Отсутствие диагностической карты может привести к тому, что страховая компания через суд потребует выплаты страховой суммы от виновника ДТП. Об этом сообщают «Известия».
Весной, как сообщал «Рамблер», власти позволили автомобилистам покупать ОСАГО без диагностической карты, так как операторы технического осмотра не работали из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Владельцам транспортных средств позволили сделать техосмотр позже, но не позднее 31 октября.
Согласно подсчетам компании «АльфаСтрахование», это сделали лишь 10% автовладельцев, которые оформили полис обязательного страхования автогражданской ответственности без техосмотра.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов объяснил, что после 31 октября полисы без техосмотра продолжат действовать, однако наступление страхового события может привести к серьезным проблемам.
Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала объяснил, что страховая компания имеет право через суд потребовать от виновника ДТП выплатить страховую сумму в размере осуществленного потерпевшему страхового возмещения.

«Что-то порекомендовать не представляется возможным, так как последствия описаны достаточно однозначно. Либо вы выполнили требование закона, либо будьте готовы претерпеть все правовые последствия», — констатировал Мацала.

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Автоновости , Сергей Ефремов , Альфастрахование
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