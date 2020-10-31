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Peugeot будет реставрировать и продавать свои классические модели 

Car.ru и ещё 1 44 минуты назад
Peugeot будет реставрировать и продавать классические модели
Фото: car.ru
Автомобильная компания Peugeot приняла решение начатьработы по восстановлению и реставрации своих классических моделей.
Это связано с тем, что компания в этом году отмечает 210 лет смомента создания.
В городе Сошо располагается музей автомобилей французскойкомпании, именно там и планирует Peugeot реставрировать и размещать обновленные транспортные средства. После того, как процесс восстановления будет пройден, автомобили получат соответствующий сертификат, в котором будет зафиксировано то, что раритет имеет подлинное происхождение.
На следующем этапе планируется, что такие автомобили можно будет предложить к продаже. Первым авто, который пройдет процедуру реставрации, будет Peugeot 205 GTi. В руководстве автопроизводителя отметили, что благодаря тому факту, что есть неплохой запас запчастей, есть возможность заняться восстановлением машин.
Кроме этого, в случае если нет необходимого запасного узла, механизма или детали, предусмотрено, что можно сделать копию спомощью 3D-принтера. В 2021 году французская компания готовится запустить онлайн сервис, где можно будет приобрестиотреставрированные автомобили.
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Автоновости , Peugeot 205 , Peugeot
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