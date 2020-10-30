Citroen добился запрета на продажу Polestar 2 во Франции 

Компания Citroen через суд добилась запрета на продажу шведских электрокаров Polestar 2 во Франции. Причиной стали схожие логотипы брендов — из-за этого Polestar лишился одного из европейских рынков, на который вышел только летом этого года. Более того, шведская марка также должна выплатить Citroen компенсацию в размере 150 тысяч евро (около 14 милли­онов рублей по нынешнему курсу).

К проблемам шведской марки Polestar прибавилась ещё одна. За жалобами клиентов на глохнущие автомобили и двумя масштабными отзывными кампаниями последовало судебное разбирательство во Франции из-за схожести логотипов Polestar и Citroen, а также DS, бренда, принадлежащего Citroen. Французы посчитали, что это «наносит ущерб репутации марки» и добились того, что суд запретил Polestar использовать эмблему на территории страны на протяжении как минимум полугода, то есть фактически реализовывать машины во Франции.

Эмблема DS

В Polestar решение судьи пока не прокомментировали, однако Франция больше не значится в списке стран, в которых можно заказать шведский электромобиль.

Ранее европейские владельцы Polestar 2 пожаловались, что электромобили выходят из строя практически сразу после покупки — из-за сбоя в программном обеспечении отключалось питание, и перезапустить систему было невозможно. Позже выяснилось, что причиной был дефектный инвертор, из-за которого компании пришлось отозвать все проданные машины.

Сегодня стало известно о втором дефекте, на этот раз с высоковольтным нагревателем охлаждающей жидкости (HVCH). Polestar бесплатно заменит его на 3 150 электрокарах.