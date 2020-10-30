Стрелок в камуфляже атаковал дорожные камеры 

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В районе аэропорта Домодедово заметили борца с дорожными камерами. Telegram-канал MDK PRIVATE опубликовал видео, на которое попал мужчина, стреляющий по камерам.

Стрелок появился у дороги поздним вечером. Мужчина, одетый в камуфляж вышел из леса с ружьем и открыл стрельбу.

Удалось ли найти его и задержать, не уточняется.

Как сообщал «Рамблер», в прошлом году о частых нападениях на дорожные камеры рассказали в Югре.

Полиция региона расширила сеть комплексов фиксации правонарушений. После этого полицейские рассказали, что почти каждый день находят новые повреждения камер: их заливают краской, разбивают, повреждают замки и пишут на боксах камер нецензурные ругательства.