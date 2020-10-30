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Стрелок в камуфляже атаковал дорожные камеры 

Мария Иванова 1 час назад
Стрелок в камуфляже атаковал дорожные камеры
Фото: РИА Новости
В районе аэропорта Домодедово заметили борца с дорожными камерами. Telegram-канал MDK PRIVATE опубликовал видео, на которое попал мужчина, стреляющий по камерам.
Стрелок появился у дороги поздним вечером. Мужчина, одетый в камуфляж вышел из леса с ружьем и открыл стрельбу.
Удалось ли найти его и задержать, не уточняется.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году о частых нападениях на дорожные камеры рассказали в Югре.
Полиция региона расширила сеть комплексов фиксации правонарушений. После этого полицейские рассказали, что почти каждый день находят новые повреждения камер: их заливают краской, разбивают, повреждают замки и пишут на боксах камер нецензурные ругательства.
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Автоновости , Аэропорт Домодедово
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