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«Яндекс» видит интерес пользователей к долгосрочной аренде каршеринговых машин 

ТАСС 2 часа назад
«Яндекс. Драйв» оценил запросы пользователей
Фото: РИА Новости
"Яндекс" видит хороший спрос у пользователей на долгосрочную аренду каршеринговых машин сервиса "Яндекс. Драйв". Об этом сказал управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян, выступая на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
По словам Хадавердяна, пандемия изменила отношение жителей России к личному транспорту, из-за чего на автомобильном рынке возник ажиотаж на покупку новых машин.

"Спрос на частный транспорт существенно вырос и мы посчитали, что если уж умеем управлять флотом автомобилей (флот каршерингового сервиса "Яндекс. Драйв" — прим. ТАСС), я имею ввиду полностью онлайн-управление, когда все эти автомобили обслуживаются, мы знаем их состояние онлайн, мы понимаем как их нужно передвигать по городу и это мощнейшая онлайн-платформа. Почему бы ее не переиспользовать для долгосрочной аренды? Результаты достаточно хорошие, за первые три недели у нас почти 100 машин взяли на средний срок два месяца аренды. Признаюсь, мы думали, что будет существенно меньше", — сказал он.

Также управляющий директор группы компаний "Яндекса" отметил, что пока спрос превышает ожидания компании.

"Это может быть новой моделью потребления, новой бизнес-моделью", — добавил он.

В начале октября "Яндекс. Драйв" запустил в Москве услугу по аренде автомобилей на срок от одного месяца до полутора лет. В подписку входит плановый техосмотр и шиномонтаж, расширенная каско, ОСАГО и страхование жизни. В случае поломки пользователь может вызвать техника, который починит машину на месте или отвезет ее на СТО и вернет обратно. Также в приложении можно будет заказать дополнительные услуги, например мойку, заправку или перегон машины в любую точку города.
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Автоновости , Тигран Худавердян , Яндекс , ИТАР-ТАСС
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