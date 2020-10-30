«Яндекс. Драйв» оценил запросы пользователей

"Спрос на частный транспорт существенно вырос и мы посчитали, что если уж умеем управлять флотом автомобилей (флот каршерингового сервиса "Яндекс. Драйв" — прим. ТАСС), я имею ввиду полностью онлайн-управление, когда все эти автомобили обслуживаются, мы знаем их состояние онлайн, мы понимаем как их нужно передвигать по городу и это мощнейшая онлайн-платформа. Почему бы ее не переиспользовать для долгосрочной аренды? Результаты достаточно хорошие, за первые три недели у нас почти 100 машин взяли на средний срок два месяца аренды. Признаюсь, мы думали, что будет существенно меньше", — сказал он.