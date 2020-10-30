Автомобилям начнут выдавать электронные паспорта

Автомобили, которые ввезены на территорию России из иностранных государств, могут быть зарегистрированы со 2 ноября в подразделениях ГИБДД исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года остается возможность оформления паспортов транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в указанных государствах.

"Вместе с тем, если такие транспортные средства будут ввозиться в РФ после 1 ноября этого года, на них в любом случае должны быть оформлены электронные паспорта. При этом данное оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами и организациями РФ", — подчеркнул собеседник.

При этом Госавтоинспекция отмечает, что обязательной замены паспортов транспортных средств, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не требуется. Замена таких паспортов может быть осуществлена исключительно добровольно на основании волеизъявления собственника транспортного средства.

С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Всю информацию об автомобилях теперь будут хранить в электронном виде.