Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶

В России автомобилям начнут выдавать электронные паспорта 

ТАСС и ещё 2 58 минут назад
Автомобилям начнут выдавать электронные паспорта
Фото: ТАСС
Автомобили, которые ввезены на территорию России из иностранных государств, могут быть зарегистрированы со 2 ноября в подразделениях ГИБДД исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года остается возможность оформления паспортов транспортных средств по форме и в соответствии с правилами, установленными в указанных государствах.

"Вместе с тем, если такие транспортные средства будут ввозиться в РФ после 1 ноября этого года, на них в любом случае должны быть оформлены электронные паспорта. При этом данное оформление может быть осуществлено как уполномоченными органами этих государств, которые также являются участниками системы электронных паспортов, так и уполномоченными органами и организациями РФ", — подчеркнул собеседник.

При этом Госавтоинспекция отмечает, что обязательной замены паспортов транспортных средств, оформленных ранее в России на бумажных носителях, не требуется. Замена таких паспортов может быть осуществлена исключительно добровольно на основании волеизъявления собственника транспортного средства.
С 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства. Всю информацию об автомобилях теперь будут хранить в электронном виде.
Видео дня. Автолюбитель восстановил семейную «копейку»
ТАСС: последние новости
Что изменится в жизни россиян с ноября 2020 года Что изменится в жизни россиян с ноября 2020 года Названы самые отзываемые марки автомобилей в России Названы самые отзываемые марки автомобилей в России "Яндекс" видит интерес пользователей к долгосрочной аренде каршеринговых машин "Яндекс" видит интерес пользователей к долгосрочной аренде каршеринговых машин
Комментарии
Автоновости , ГИБДД , Евразийская экономическая комиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение