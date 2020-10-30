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Пандемия вдвое сократила число угонов в России 

Популярная механика 2 часа назад
Пандемия вдвое сократила число угонов в России
Фото: "Лаборатория умного вождения"
Самоизоляция в России, которую ввели весной 2020 года, сказалась не только на привычках владельцев личных автомобилей, но и на активности угонщиков.
Одной из пострадавших от коронавируса "отраслей" в России стали автоугонщики, которые в первом полугодии практически остались без работы.
В начале 2020 года российские водители изменили своим привычкам и стали ездить меньше, но при этом с большей средней скоростью. Вызваны такие перемены были режимом самоизоляции, который весной ввели в регионах России для борьбы с пандемией коронавируса. При этом ограничения сказались и на активности угонщиков, которые стали похищать меньше автомобилей. К такому выводу пришли специалисты «Лаборатории умного вождения», проанализировав статистику угонов в первом полугодии 2020 года. С января по март по сравнению с теми же месяцами 2019 года число угонов снижалось в предел 16%, а с апреля началось более серьёзное и даже аномальное по статистике падение — сначала на 44,2%, в мае — на 72,1%, в июне — на 97%. Всего же в январе-июне 2020 года угонов в России стало на 40% меньше.

"Основные факторы, повлиявшие на статистику это введённые в ряде регионов ограничения на передвижение, закрытие границ страны и снижение посещаемости торговых центров. Для автоугонщиков во время режима самоизоляции существенно вырос риск при пересечении границ субъектов федерации, а вывоз краденого авто в соседние страны стал практически невозможен. "Популярные" точки угона — парковки торговых центров и дворы многоквартирных домов также стали недоступны. В первом случае из-за ограниченного посещения, во втором — из-за повышенного внимания со стороны постоянно находящихся дома жильцов", — отметил директор департамента статистики и аналитики "Лаборатории умного вождения" Александр Морозов.

В число самых популярных у угонщиков в России новых автомобилей вошли: Lexus LX; KIA Optima; Toyota Land Cruiser; Toyota Camry; Hyundai Sonata; Toyota Land Cruiser Prado; Hyundai Tucson; KIA Sportage; Lexus RX.
Среди машин старше 10 лет чаще всего похищают Porsche Cayenne, BMW X5 и BMW 5-Series, Mazda 3 и разные модели автомобилей ВАЗ. Топ-3 самых криминогенных с точки зрения риска угона автомобиля, по данным "Лаборатории умного вождения", российских регионов вошли Республика Карачаево-Черкессия, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Омская область.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Sonata , Toyota Land Cruiser Prado , Mazda 3 , Kia Sportage , BMW , Lexus RX , Kia , Lexus , BMW X5 , Lada , Toyota , Mazda , Toyota Land Cruiser , Porsche Cayenne , Toyota Camry , Porsche , Kia Optima , Hyundai Tucson , Lexus LX , Александр Морозов
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