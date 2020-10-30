Пандемия вдвое сократила число угонов в России 

Самоизоляция в России, которую ввели весной 2020 года, сказалась не только на привычках владельцев личных автомобилей, но и на активности угонщиков.

Одной из пострадавших от коронавируса "отраслей" в России стали автоугонщики, которые в первом полугодии практически остались без работы.

В начале 2020 года российские водители изменили своим привычкам и стали ездить меньше, но при этом с большей средней скоростью. Вызваны такие перемены были режимом самоизоляции, который весной ввели в регионах России для борьбы с пандемией коронавируса. При этом ограничения сказались и на активности угонщиков, которые стали похищать меньше автомобилей. К такому выводу пришли специалисты «Лаборатории умного вождения», проанализировав статистику угонов в первом полугодии 2020 года. С января по март по сравнению с теми же месяцами 2019 года число угонов снижалось в предел 16%, а с апреля началось более серьёзное и даже аномальное по статистике падение — сначала на 44,2%, в мае — на 72,1%, в июне — на 97%. Всего же в январе-июне 2020 года угонов в России стало на 40% меньше.

"Основные факторы, повлиявшие на статистику это введённые в ряде регионов ограничения на передвижение, закрытие границ страны и снижение посещаемости торговых центров. Для автоугонщиков во время режима самоизоляции существенно вырос риск при пересечении границ субъектов федерации, а вывоз краденого авто в соседние страны стал практически невозможен. "Популярные" точки угона — парковки торговых центров и дворы многоквартирных домов также стали недоступны. В первом случае из-за ограниченного посещения, во втором — из-за повышенного внимания со стороны постоянно находящихся дома жильцов", — отметил директор департамента статистики и аналитики "Лаборатории умного вождения" Александр Морозов.