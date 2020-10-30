Ещё
Далее:
Читайте также:
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko
50 тысяч фильмов и сериалов в Okko Смотрите за 1 р ⟶

Автомобили получат электронные паспорта в России 

Газета.Ru и ещё 1 40 минут назад
Автомобили получат электронные паспорта в России
Фото: ТАСС
В подразделениях ГИБДД введут систему электронных паспортов для транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.
В Госавтоинспекции уточнили, что данное решение начнет действовать со 2 ноября. Там также отметили, что такой вид регистрации будет касаться всех автомобилей, которые входят в оборот на территории России. Эта мера также коснется тех транспортных средств, которые были ввезены в страну из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии.
При этом правила оформления паспортов в соответствии с законом конкретной страны сохраняются для Белоруссии, Киргизии и Казахстана до 31 декабря 2021 года. Однако после 1 ноября на них также должен быть сделан электронный паспорт. В Госавтоинспекции подчеркнули, что оформленные ранее в России бумажные паспорта не требуют обязательной замены на электронные.
Видео дня. Автолюбитель восстановил семейную «копейку»
Газета.Ru: последние новости
В России продажи автомобилей за 9 месяцев сократились на 13,6% В России продажи автомобилей за 9 месяцев сократились на 13,6% "АвтоВАЗ" отзывает свыше 90 тысяч авто в России "АвтоВАЗ" отзывает свыше 90 тысяч авто в России В Москве водитель лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки В Москве водитель лишился Porsche Cayenne из-за неоплаты парковки
Автоновости , ГИБДД , Евразийская экономическая комиссия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение