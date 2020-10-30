Автомобили получат электронные паспорта в России 

В подразделениях ГИБДД введут систему электронных паспортов для транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС.

В Госавтоинспекции уточнили, что данное решение начнет действовать со 2 ноября. Там также отметили, что такой вид регистрации будет касаться всех автомобилей, которые входят в оборот на территории России. Эта мера также коснется тех транспортных средств, которые были ввезены в страну из иностранных государств — членов Евразийской экономической комиссии

При этом правила оформления паспортов в соответствии с законом конкретной страны сохраняются для Белоруссии, Киргизии и Казахстана до 31 декабря 2021 года. Однако после 1 ноября на них также должен быть сделан электронный паспорт. В Госавтоинспекции подчеркнули, что оформленные ранее в России бумажные паспорта не требуют обязательной замены на электронные.