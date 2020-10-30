В России начнут регистрировать автомобили по-новому

Ввезенные на территорию РФ из других стран автомобили можно будет зарегистрировать только на основании электронных паспортов транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на Госавтоинспекцию России.
Правило вступает в силу 2 ноября 2020 года.
«Все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории РФ, произведенные на ее территории либо ввозимые из иностранных государств - членов Евразийской экономической комиссии, со 2 ноября 2020 года могут быть зарегистрированы в подразделениях Госавтоинспекции исключительно на основании электронных паспортов транспортных средств», - говорится в сообщении.
В Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года остается возможность оформления ПТС по правилам этих государств. Но если транспортные средства будут ввозиться в РФ, на них должны быть оформлены электронные паспорта. Оформление может быть произведено уполномоченными органами этих государств или же российскими уполномоченными органами и организациями.
Замены ПТС на электронные для ранее оформленных транспортных средств не потребуется, уточнили в Госавтоинспекции.
Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 ноября в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Паспорта станут электронными.