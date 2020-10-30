В России начнут регистрировать автомобили по-новому

В Белоруссии, Казахстане и Киргизии до 31 декабря 2021 года остается возможность оформления ПТС по правилам этих государств. Но если транспортные средства будут ввозиться в РФ, на них должны быть оформлены электронные паспорта. Оформление может быть произведено уполномоченными органами этих государств или же российскими уполномоченными органами и организациями.