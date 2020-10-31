Забастовку московских таксистов объяснили 

Московские таксисты устроили забастовку у «Домодедово» после введения новых правил парковки. Накануне несколько таксистов перекрыли выезды у аэропорта. Они встали прямо перед шлагбаумами. Представители "Домодедово" вызвали полицию и эвакуаторы, передаёт BFM.

Оказалось, что таксисты возмутились новыми нормами, согласно которым каждый третий заезд на парковку «Домодедово» в течение двух часов — платный. Два заезда по 15 минут бесплатны, за третий надо отдать 1000 рублей. Несколько таксистов отказались покидать территорию парковки. В итоге из-за новых правил у них накопилась задолженность в 10-15 тысяч рублей. Но выплачивать ее они не намерены.

Инициаторы новых правил приводят свои доводы.

«Аэропорт «Домодедово» ввел ограничения на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, чтобы противодействовать нарушителям. Ряд недобросовестных перевозчиков на постоянной основе злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь. Въезжали и заезжали каждые 15 минут по кругу бесплатно» — объяснил представитель Домодедово.

По его словам, о новых правилах всех предупредили заблаговременно.

При этом эксперты говорят, что бизнес, связанный с аэропортом «Домодедово», — это не только таксисты, но и доставщики еды, организации, обслуживающие близлежащие мини-отели. Они вынуждены платить либо нанимать другой транспорт, либо приобретать дополнительный транспорт, чтобы укладываться в новые нормативы.