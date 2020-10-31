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Водителей с механическими коробками предупредили об опасности 

Мария Иванова 3 часа назад
Водителей предупредили об опасности
Фото: РИА Новости
Портал «АвтоВзгляд» посоветовал водителям менять масло в машинах с механической коробкой передач. Издание отметило, что в сервисных книжках таких авто часто написано, что масло им менять не нужно вообще.
Такую точку зрения объясняют тем, что классическая трансмиссия надежнее, чем «автомат».
Однако «АвтоВзгляд» подчеркнул, что трансмиссия прогревается за счет сил трения и дольше работает в неоптимальных температурных режимах. Из-за этого ресурс масла падает и оно со временем теряет свои защитные свойства. Кроме того, детали трансмиссии изнашиваются, после чего в масло попадают мельчайшие частицы металлической стружки.
Как писал «Рамблер», ранее «АвтоВзгляд» советовал водителям менять моторное масло к весне, а не только по регламенту. Издание подчеркивало, что прописанные в документах интервалы замены нужно укорачивать или привязывать к потеплениям.
Самым правильным индикатором, которым стоит руководствоваться при замене моторного масла, «АвтоВзгляд» назвал моточасы мотора, то есть время, которое проработал двигатель.
Мотор зачастую работает не только во время движения, но и когда машина стоит на месте. Пробег при этом не увеличивается, а ресурс масла расходуется.
Особенно быстро это происходит зимой: многие владельцы прогревают машину перед поездкой, а из-за снегопадов образуются многокилометровые пробки.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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