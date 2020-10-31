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В Москве начали останавливать таксистов, которые не соблюдают масочный режим, введенный из-за коронавируса. Задержание одного из них попало на видео, снятое пассажиром с заднего сидения автомобиля. Запись публикует Telegram -канал Life Shot в субботу, 31 октября.

На кадрах можно заметить, как водитель пытается оправдаться, заявив, что снял маску временно.

«Понимаешь, 12 часов за рулем?» — сказал таксист, однако сотрудник ГИБДД отметил, что обязан составить протокол.

По его словам, документ будет направлен в мэрию, где специальная техкомиссия примет решение — штрафовать водителя или нет.