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Московских таксистов начали останавливать за отсутствие маски 

Мослента 2 часа назад
В Москве начали останавливать таксистов, которые не соблюдают масочный режим, введенный из-за коронавируса. Задержание одного из них попало на видео, снятое пассажиром с заднего сидения автомобиля. Запись публикует Telegram-канал Life Shot в субботу, 31 октября.
На кадрах можно заметить, как водитель пытается оправдаться, заявив, что снял маску временно.

«Понимаешь, 12 часов за рулем?» — сказал таксист, однако сотрудник ГИБДД отметил, что обязан составить протокол.

По его словам, документ будет направлен в мэрию, где специальная техкомиссия примет решение — штрафовать водителя или нет.
За последние сутки в столице выявили 4952 случая инфицирования COVID-19. Всего же с начала пандемии в Москве насчитывается 424 148 случая заражения коронавируса. 311 450 человек выздоровели, 6768 умерли. Болеют в настоящее время 105 930 человек.
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Автоновости , Видео , ГИБДД
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