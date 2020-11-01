Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Новые правила оформления ДТП создадут сложности для водителей 

Ura.Ru 1 час назад
Российским водителям грозит новая неприятность
Фото: РИА Новости
Пострадавшие при ДТП, оформленном по европротоколу, не смогут взыскать компенсацию с виновника аварии и страховой компании, если сумма ущерба превысила 100 тысяч рублей. Об этом минусе оформления электронного извещения ДТП в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, резидент федерация автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
С 1 ноября в России появилась возможность оформлять ДТП без пострадавших в приложении без участия ГИБДД. Так называемый европротокол уже действует во многих странах, но в РФ он год назад был введен в качестве эксперимента в нескольких регионах, напоминает RNS.

«Есть порог в 100 тысяч рублей. И если денег не хватит, то переоформить ДТП нельзя. С виновника взыскать [компенсацию] нельзя. Прекращаются все притязания к страховым компаниям. А ведь могут быть случаи, что при диагностике под бампером найдется какой-нибудь поврежденный проводок за миллион», — сообщил Форманчук.

Водителей предупредили об опасности
Планировалось, что порог компенсации по европротоколу будет 400 тысяч. Но против этого выступают страховые компании.

«Страховщики считают водителей жуликами, якобы с ГАИ надежнее оформлять ДТП. Но в ГИБДД уже давно говорят: мы не хотим выезжать на ДТП без пострадавших. Это дело водителей и страховых компаний. Поэтому во многих городах России сократили бригады ГИБДД по дорожным авариям», — подчеркнул автоэксперт.

Второй проблемой председатель комитета по защите прав автовладельцев назвал то, что оформить европротокол можно только по ОСАГО. Но, по статистике, половина машин в России ездят без таких полисов, сказал Форманчук. По его словам, изменить это смогут депутаты Госдумы, одобрив соответствующие поправки.
Видео дня. На МКАД за проезд по обочине будут штрафовать парконы
Ura.Ru: последние новости
В России автомобилисты могут разориться. Все из-за нового способа фиксации нарушений В России автомобилисты могут разориться. Все из-за нового способа фиксации нарушений На Урале решили проблему со скорыми, пересадив врачей в такси На Урале решили проблему со скорыми, пересадив врачей в такси Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября Какие изменения ждут автомобилистов с 1 ноября
Комментарии 8
Автоновости , Кирилл Форманчук , Госдума , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
00:49
Появилось видео подробностей смертельного ДТП
ДТП
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
00:23
ДТП с маршруткой в Братске попало на видео
ДТП
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
01:17
Появилось видео столкновения грузовика с мостом
ДТП
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
00:40
Водитель пристегнул ремнем безопасности капот
Автоновости
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
01:26
Появилось видео с перевернутой на трассе фурой
ДТП
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
00:59
Дорожная пробка в Швеции восхитила россиянина
Автоновости
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
00:57
Появилось видео смертельного ДТП в Саранске
ДТП
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
00:28
Названы самые «смертельные» трассы Москвы
Автоновости
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
00:22
Чудом выживший в ДТП водитель пытался покончить с собой
ДТП
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
01:40
«Делимобиль» упал в реку в Москве и попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение