Российским водителям грозит новая неприятность

«Есть порог в 100 тысяч рублей. И если денег не хватит, то переоформить ДТП нельзя. С виновника взыскать [компенсацию] нельзя. Прекращаются все притязания к страховым компаниям. А ведь могут быть случаи, что при диагностике под бампером найдется какой-нибудь поврежденный проводок за миллион», — сообщил Форманчук.