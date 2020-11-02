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Когда московские водители начнут получать новые штрафы 

Car.ru 3 часа назад
Когда московские водители начнут получать новые штрафы
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Столичным автомобилистам начнут высылать новые штрафы. Стоит отметить, что новый запрет для водителей ввели по просьбе сотрудников сервисов такси.
Представителями департамент столичного транспорта были названы сроки ограничений за езду по полосам, которые выделены для общественного автотранспорта. С 07.11.2021 г. автомобилистам начнут отсылать так называемые «письма счастья».
Представители пресс-службы ведомства попросили столичных водителей быть максимально внимательными во время вождения, следить за имеющимися на дороге знаками, исключить выезд на выделенные полосы. Это касается также выходных дней. Стоит отметить, что за езду транспортных средств по выделенным полосам предусмотрен штраф в размере 3 000 руб.
Представители департамента транспорта отметили, что новое ограничение было введено по просьбе ассоциации столичных таксистов ТАМА и экспертного развивающегося центра «Пробок.нет».
Благодаря новому режиму работы выделенных полос на территории мегаполиса будет обеспечено устранение путаницы и исключение случайных штрафов для водителей, обеспечение передвижения общественного автотранспорта, исключая задержки.
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