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Для автомобилей из ЕАЭС заработали новые правила регистрации 

Lenta.ru 3 часа назад
Для автомобилей из ЕАЭС заработали новые правила
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Выпущенные в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) машины со 2 ноября будут регистрироваться в России только при наличии электронных паспортов транспортных средств (ПТС), сообщает газета «Известия».
Решение о введении новой нормы принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В Белоруссии, Казахстане и Киргизии она должна заработать после 31 марта. До этого времени страны должны предоставлять нужные сведения через национальных операторов.
Отличие электронного ПТС от бумажного в большем количестве информации. В нем указываются сертификационные данные, сведения о владельцах, о полисах КАСКО и ОСАГО, количестве ДТП с описанием, проведении техобслуживания, об изменениях конструкции и актуальном пробеге.
Ранее в России вступил в силу приказ МВД о введении новой формы ПТС и его электронной версии. Был уточнен перечень данных для внесения в свидетельство о регистрации, в требования включили порядок оформления паспорта взамен утраченного на автомобиль, ранее не состоящий на госучете.
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Автоновости , МВД , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , газета "Известия"
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