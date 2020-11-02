Для автомобилей из ЕАЭС заработали новые правила

Решение о введении новой нормы принято Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). В Белоруссии, Казахстане и Киргизии она должна заработать после 31 марта. До этого времени страны должны предоставлять нужные сведения через национальных операторов.

Отличие электронного ПТС от бумажного в большем количестве информации. В нем указываются сертификационные данные, сведения о владельцах, о полисах КАСКО и ОСАГО, количестве ДТП с описанием, проведении техобслуживания, об изменениях конструкции и актуальном пробеге.