Первый полёт летающего автомобиля показали на видео

Словацкая компания Klein Vision показала в деле свою новую разработку — летающий автомобиль AirCar, оснащённый двумя складными крыльями. На видео словаки продемонстрировали, как прототип машины-трансформера из наземного транспорта превращается в воздушный и совершает первый полёт.

В «наземном» виде AirCar напоминает нечто среднее между бескрылым самолётом и гиперкаром, рассчитанным на перевозку четырех человек.

Перед полётом его «хвост» сдвигается на 60 сантиметров назад, освобождая место для крыльев, а по бокам открываются отсеки с подъёмным механизмом. Крылья, сложенные пополам по длине, поднимаются и раскладываются, превращая автомобиль в небольшой самолёт. Процесс трансформации полностью автоматизирован — водителю даже не нужно покидать кабину.

В движение автомобиль приводит мотор, расположенный в хвостовой части и приводящий в движение двухлопастной винт. Характеристики двигателя, а также скорость езды и полёта AirCar пока держатся в секрете. По словам разработчиков, лёгкий кузов из композитных материалов позволит создать модели с различной компоновкой салона, с двумя двигателями и даже машину-амфибию, способную садиться на воду.

AirCar — не первое летающее детище главы словацкой компании Стефана Кляйна. Он возглавлял разработку AeroMobil — шестиметрового крылатого автомобиля, который обещали сделать серийным к 2020 году. Однако план остался нереализованным. Во время одного из испытаний прототип AeroMobil рухнул с 300-метровой высоты из-за «непредвиденных сложностей». Пилот успел катапультироваться.