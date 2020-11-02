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Первый полёт летающего автомобиля AirCar показали на видео 

Motor.ru и ещё 1 2 ноября 2020
Первый полёт летающего автомобиля показали на видео
Фото: © KleinVision / YouTube
Словацкая компания Klein Vision показала в деле свою новую разработку — летающий автомобиль AirCar, оснащённый двумя складными крыльями. На видео словаки продемонстрировали, как прототип машины-трансформера из наземного транспорта превращается в воздушный и совершает первый полёт.
В «наземном» виде AirCar напоминает нечто среднее между бескрылым самолётом и гиперкаром, рассчитанным на перевозку четырех человек.
Перед полётом его «хвост» сдвигается на 60 сантиметров назад, освобождая место для крыльев, а по бокам открываются отсеки с подъёмным механизмом. Крылья, сложенные пополам по длине, поднимаются и раскладываются, превращая автомобиль в небольшой самолёт. Процесс трансформации полностью автоматизирован — водителю даже не нужно покидать кабину.
В движение автомобиль приводит мотор, расположенный в хвостовой части и приводящий в движение двухлопастной винт. Характеристики двигателя, а также скорость езды и полёта AirCar пока держатся в секрете. По словам разработчиков, лёгкий кузов из композитных материалов позволит создать модели с различной компоновкой салона, с двумя двигателями и даже машину-амфибию, способную садиться на воду.
AirCar — не первое летающее детище главы словацкой компании Стефана Кляйна. Он возглавлял разработку AeroMobil — шестиметрового крылатого автомобиля, который обещали сделать серийным к 2020 году. Однако план остался нереализованным. Во время одного из испытаний прототип AeroMobil рухнул с 300-метровой высоты из-за «непредвиденных сложностей». Пилот успел катапультироваться.
В конце октября другой аэромобиль — трёхколесный спорткар Switchblade — разогнали на взлётно-посадочной полосе до скорости 141,5 километра в час. По прогнозам разработчиков, в воздухе он сможет развить вдвое большую скорость — 300 километров в час.
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