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Land Rover выпустит доступный внедорожник в 2022 году 

Motor.ru и ещё 1 4 часа назад
Land Rover выпустит доступный внедорожник в 2022 году
Фото: © What Car
Журнал Whatcar.com узнал новые подробности о доступном внедорожнике Land Rover, который стилизуют под Defender. Он появится в 2022 году, причём на первом этапе модель предложат только с передним приводом. Позже в продажу поступят полноприводная модификация и подзаряжаемый гибрид.
По неофициальным данным, цены на самый доступный переднеприводный внедорожник будут начинаться от 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей), в то время как Defender стоит минимум 42,9 тысячи фунтов (4,5 миллиона рублей). Соответственно, и по уровню оснащения новинка будет значительно уступать «старшей» модели. Ожидается, что внедорожник, имя которого пока не раскрывают, будет выпускать в пятидверном кузове, получит минимальный набор опций комфорта, а для отделки салона используют недорогие материалы.
На старте продаж новинке прочат передний привод и 1,5-литровый турбомотор. Позже появится вариант с гибридной силовой установкой и функцией подзарядки, а также полноприводная модификация.
Ранее стало известно, что Jaguar Land Rover расширит линейку вседорожников за счёт среднеразмерного электрифицированного кроссовера, который займёт место между Range Rover Evoque и Range Rover Velar.
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Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover
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