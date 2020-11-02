Land Rover выпустит доступный внедорожник в 2022 году 

Журнал Whatcar.com узнал новые подробности о доступном внедорожнике Land Rover, который стилизуют под Defender. Он появится в 2022 году, причём на первом этапе модель предложат только с передним приводом. Позже в продажу поступят полноприводная модификация и подзаряжаемый гибрид.

По неофициальным данным, цены на самый доступный переднеприводный внедорожник будут начинаться от 25 тысяч фунтов стерлингов (2,6 миллиона рублей), в то время как Defender стоит минимум 42,9 тысячи фунтов (4,5 миллиона рублей). Соответственно, и по уровню оснащения новинка будет значительно уступать «старшей» модели. Ожидается, что внедорожник, имя которого пока не раскрывают, будет выпускать в пятидверном кузове, получит минимальный набор опций комфорта, а для отделки салона используют недорогие материалы.

На старте продаж новинке прочат передний привод и 1,5-литровый турбомотор. Позже появится вариант с гибридной силовой установкой и функцией подзарядки, а также полноприводная модификация.