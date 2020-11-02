Hyundai хочет выпустить конкурента Toyota Land Cruiser 

Представитель австралийского подразделения Hyundai подтвердил, что компания рассматривать возможность выпуска внедорожника, который смог бы составить конкуренцию Toyota Land Cruiser. Однако есть ряд условий для появления такой модели на рынке.

В разговоре с CarsGuide топ-менеджер Hyundai Australia Эндрю Туитахи пояснил, что автопроизводитель следит за ситуацией, и, «если в сегменте есть перспективы, то он приступит к активным действиям». При этом он добавил, что «в Австралии существуют серьёзные проблемы с выводом большого рамного внедорожника, однако большинство из них решаемы».

Некоторые подробности о будущем внедорожнике уже есть. Ему прочат турбодизель мощностью 278 лошадиных сил, который уже устанавливается на Genesis GV80, и рамную конструкцию. Однако официально эту информацию пока не подтвердили. Не обозначены и сроки появления такой модели на рынке.

На сегодняшний день самая крупная модель Hyundai — кроссовер Palisade. Её длина составляет 4981 миллиметр, ширина — 1976, высота — 1750, а колесная база равна 2901 миллиметру. В США флагман комплектуется 3,8-литровым V6 мощностью 295 лошадиных сил, в Южной Корее — 2,2-литровым дизелем (202 силы), а в России Palisade предложат с бензиновым мотором V6 объёмом 3,5 литра мощностью 249 лошадиных сил и 200-сильным турбодизелем 2.2.

Ранее стало известно, что выпуск большого рамного внедорожника рассматривают и в Kia . Он получит новую раму лестничного типа, полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и механические блокировки дифференциалов, а также внушительный дорожный просвет. Учитывая, что Kia входит в состав Hyundai Motor Group, рамный внедорожник могут оснастить всё тем же 3,0-литровым шестицилиндровым дизелем от Genesis GV80. Этот агрегат более мощный, тяговитый и экологичный, чем 2,8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV.

Основными рынками для такой модели могут стать Австралия, Ближний Восток и Россия. По неофициальным данным, внедорожник представят в 2023 году.