Введение «умных» камер на дорогах изменит жизнь москвичей

В Москве начнут штрафовать автомобилистов при помощи камер за непристегнутый ремень безопасности и использование телефона во время движения. На первом этапе будут функционировать 8 таких устройств. «Вечерняя Москва» выяснила, как технические новшества повлияют на безопасность и позволят сохранить больше жизней на дорогах.

Как это работает?

При анализе данных со средств фиксации используются нейросети. Благодаря этому, как сообщают в столичном Дептрансе , удается практически безошибочно определить положение рук водителя и ремня. На основании полученных изображений формируется материал, и инспектор выносит соответствующий протокол.

Надо сказать, что камеры уже работали в тестовом режиме с февраля, но штрафов еще не выписывали. Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Центра организации дорожного движения города Москвы, система прошла испытания и получила все необходимые сертификаты.

Правда, пока о конкретной дате ввода в строй «умных» камер не сообщается, поскольку еще необходимо согласовать ряд формальностей с ГИБДД

Многие могли бы выжить

В целом нововведение должно пойти на пользу, потому что позволит снизить и число мелких аварий, когда человек отвлекается от дороги, держа в руках телефон, и сохранить жизни тем, кто по каким-либо причинам до сих пор не пристегивается, хотя за оба нарушения и так предусмотрены взыскания.

— Непристегнутый ремень безопасности и отвлеченное вождение — это всегда причина опасных ДТП, а многие люди могли бы выжить, будучи пристегнутыми, что тоже факт, — заявили в ЦОДД.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов идею идею столичной мэрии также поддержал. По его словам, в настоящее время фиксируется много страховых случаев, связанных с наездом на остановившееся транспортное средство, в том числе перед пешеходными переходами и светофорами. И их причинами нередко становятся разговоры по мобильному телефону, отвлекающие водителя от дорожной обстановки.

Никакого телефона в руках

Конечно, это не значит, что во время вождения совсем нельзя разговаривать по мобильнику. Представитель РСА напомнил, что современные автомобили в большинстве своем оборудованы функцией hand free, позволяющей вести беседу без помощи рук через ту же Bluetooth-гарнитуру.

— У нас те же дамы любят включить телефон на громкую связь и одной рукой держать его на уровне пола, а другой подкрашивать глазки, губки и так далее. Конечно, если звонок очень важный и идет эмоциональный разговор, это очень отвлекает, — констатировал Сергей Ефремов.

В свою очередь ремень безопасности просто может спасти вам жизнь. Конечно, контроль за этим, безусловно, снизит число смертельных исходов и серьезных телесных повреждений, уверен страховщик. Правда, здесь важно, чтобы внедряемая современная система функционировала эффективно.

Всех подряд штрафовать не будут

— Главное, чтобы доказательная сила была реальной. А если работа камер будет вызывать большое количество ошибок, то это не очень хорошо, — подчеркнул Сергей Ефремов.

Однако в ЦОДД заверили: «Выписывать всем подряд штрафы не будут».

В центре объяснили, что возможному нарушителю придет сначала фотография с «замыленным» лицом в целях защиты персональных данных. Если водитель чешет ухо или как-то не так на снимке отразился солнечный блик, что исказило картину, а на самом деле автомобилист был пристегнут, то можно быстро обжаловать решение об административном взыскании.

К слову, согласно КоАП, за непристегнутый ремень безопасности для водителя сейчас предусмотрен штраф в размере 1000 рублей, за разговор по мобильному телефону во время движения без использования гарнитуры, позволяющей это делать без рук, — 1500. В первые 20 дней после нарушения штраф можно оплатить со скидкой 50 процентов.