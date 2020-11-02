«Я вам всё починю» — новый способ развода водителей 

Автомошенники имеют в своем арсенале огромный переченьвариантов обмана. Недавно появился еще один. Вас обгоняетавтомобиль, а сидящие внутри люди просят вас остановиться и тычут в заднюю часть вашего авто.

Данный метод по большей части рассчитан на начинающихавтолюбителей. Особенно от него страдают автоледи. Как выдогадываетесь, в машине, которая обгоняет, находятсямошенники.

Когда вы остановитесь, чтобы разобраться в чем дело, людииз другого авто подбегут и на эмоциях начнут рассказывать, что увашего авто серьезная проблема, указывая на странный дым извыхлопной трубы вашего автомобиля. Если мошенникивидят, что перед ними новичок, спектакль продолжается. Понятнодело, что в трубу что-то подложили именно они. Но тут вдруг один из "добрых дядей" предлагает обратиться к его хорошему знакомому, у которого неподалеку своя мастерская.

Автомобиль буксируют в мастерскую. Затем, после ожиданияоколо часа, вам объявляют вердикт: поломка серьезная, ремонт стоит дорого. Если сумма вас не устраивает, вам предлагают забрать машину в том виде, как она есть: со снятым мотором и коробкой, за 25 000рублей.

Поэтому, чтобы не попасть на удочку к мошенникам, никогдане доверяйте свой автомобиль не пойми кому. Лучше вызватьофициальный сервис.

А про какие уловки мошенников на дороге знаете вы?Поделитесь полезной информацией в комментариях.