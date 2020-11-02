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«Я вам всё починю» — новый способ развода водителей 

Car.ru 2 часа назад
«Я вам всё починю»: новый способ развода водителей
Фото: Car.ru
Автомошенники имеют в своем арсенале огромный переченьвариантов обмана. Недавно появился еще один. Вас обгоняетавтомобиль, а сидящие внутри люди просят вас остановиться и тычут в заднюю часть вашего авто.
Данный метод по большей части рассчитан на начинающихавтолюбителей. Особенно от него страдают автоледи. Как выдогадываетесь, в машине, которая обгоняет, находятсямошенники.
Когда вы остановитесь, чтобы разобраться в чем дело, людииз другого авто подбегут и на эмоциях начнут рассказывать, что увашего авто серьезная проблема, указывая на странный дым извыхлопной трубы вашего автомобиля. Если мошенникивидят, что перед ними новичок, спектакль продолжается. Понятнодело, что в трубу что-то подложили именно они. Но тут вдруг один из "добрых дядей" предлагает обратиться к его хорошему знакомому, у которого неподалеку своя мастерская.
Автомобиль буксируют в мастерскую. Затем, после ожиданияоколо часа, вам объявляют вердикт: поломка серьезная, ремонт стоит дорого. Если сумма вас не устраивает, вам предлагают забрать машину в том виде, как она есть: со снятым мотором и коробкой, за 25 000рублей.
Поэтому, чтобы не попасть на удочку к мошенникам, никогдане доверяйте свой автомобиль не пойми кому. Лучше вызватьофициальный сервис.
А про какие уловки мошенников на дороге знаете вы?Поделитесь полезной информацией в комментариях.
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