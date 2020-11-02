Geely продолжает завозить партии Tugella в РФ

Автопроизводитель из Китая Geely продолжает привозить в Россию новинку — кроссовер Tugella. На территории Москвы было замечено уже три автомобиля с государственными регистрационными знаками.

Дилерские центры России продолжают пополняться новинками. В очередной раз компания Geely привезла в нашу страну несколькоэкземпляров Tugella в кузове кроссовера.

Напомним, что стартовать предзаказ на территории РФ должен 16ноября этого года. До этого момента партии автомобилей должны дойти до всех дилерских центров.

На новых снимках видно, как перевозят партию автомобилей по МКАДу. При этом, на одном перевозчике едут сразу несколько разных моделей — Atlas, Emgrand X и Tugella.

Модель Tugella неоднократно появлялась на снимках, а в Москве были замечены экземпляры с номерами. Ранее появилась информация, что новинка будет оснащаться бензиновым мотором на 2 литра мощностью 199 и 237 л.с. В паре с ним будет работать 8-ступенчатая АКПП и система переднего или полного привода.