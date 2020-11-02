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В России отзывают автомобили Mercedes-Benz из-за проблем с фарами 

Motor.ru 1 час назад
В России отзывают автомобили Mercedes-Benz
Фото: wheelsage.org
Росстандарт согласовал добровольный отзыв 90 экземпляров Mercedes-Benz C-Class, которые были проданы в России в период с апреля по июль 2018 года. Выяснилось, что на автомобилях установлены фары с неправильной регулировкой — она не соответствует спецификации.
В рамках отзывной кампании на указанных машинах проверят регулировку фар и, при необходимости, откорректируют бесплатно для владельцев. Для Mercedes-Benz этот отзыв стал 34 с начала 2020 года — по этому показателю компания остаётся рекордсменом. Модель C-Class отзывают в четвёртый раз за год. Прежде C-Class направляли в сервис из-за несоответствия спецификации клеевого соединения между стеклянной крышкой и рамой сдвижного люка, замка спинки заднего левого сиденья и программного обеспечения блока управления ESP.
Проверить, попадает ли автомобиль под отзыв, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта.
Ранее стало известно, что с января по октябрь 2020 года в России отозвали 494,6 тысячи автомобилей — на четверть меньше, чем за весь 2019 год. В лидерах по количеству отозванных машин оказались Lada (более 100 тысяч экземпляров), Datsun (более 93 тысяч экземпляров) и Toyota (более 82 тысяч экземпляров). Mercedes-Benz занимает 10-ю строчку с результатом 2,2 тысячи машин. Теперь их на 90 штук больше.
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Автоновости , Datsun , Lada , Toyota , Mercedes-Benz
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