В Москве появится дорожные камеры, которые смогут фиксировать непристёгнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулём. После этого москвичам начнут выписывать штрафы по фото. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы. Оба штрафа, выписанные через камеры, можно будет оплатить со скидкой в 50%.
В ЦОДД заявили, что приборы фиксируют нарушения ещё с февраля, но штрафы пока не выписывают. О запуске нововведения власти Москвы сообщат отдельно.
«Нейросеть, работающая в Москве, обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и проч. и распознавать признак нарушения по заданным алгоритмам», — утверждают в ЦОДД.
Постановление будет сопровождаться фотографией, где будет видно отсутствие ремня или использование телефона. Лица, согласно закону о персональных данных, будут размываться. Сотрудникам ГИБДД дадут доступ к оригиналу фотографий на случай, если водитель решит обжаловать штраф.
В ЦОДД пообещали, что «сомнения в отношении виновности водителя всегда будут трактоваться в его пользу». В пример привели случаи, когда автовладелец почесал ухо или был одет в тёмную одежду, на которой не видно ремень безопасности.
«Нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает ли автомобилист по телефону или пишет сообщение», — добавили власти.
Отказ пристегнуться — одна из главных причин «фантастической смертности» на российских дорогах, заявил президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. ГИБДД не способна справиться с проблемой из-за малого числа сотрудников на дорогах. Эксперт также призвал увеличить размер штрафа за ремень, который сейчас составляет всего 1000 рублей (за использование телефона — 1500 рублей). Ранее сообщалось, что Москва потратит 100 млн рублей на обучение дорожных камер искать нарушителей карантина по коронавирусу. Речь идёт о камерах, установленных на базе микроавтобусов Ford Transit и «Газель Next».