В Москве появится дорожные камеры, которые смогут фиксировать непристёгнутый ремень безопасности и использование мобильного телефона за рулём. После этого москвичам начнут выписывать штрафы по фото. Об этом заявили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы. Оба штрафа, выписанные через камеры, можно будет оплатить со скидкой в 50%.

В ЦОДД заявили, что приборы фиксируют нарушения ещё с февраля, но штрафы пока не выписывают. О запуске нововведения власти Москвы сообщат отдельно.

«Нейросеть, работающая в Москве, обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и проч. и распознавать признак нарушения по заданным алгоритмам», — утверждают в ЦОДД.

Постановление будет сопровождаться фотографией, где будет видно отсутствие ремня или использование телефона. Лица, согласно закону о персональных данных, будут размываться. Сотрудникам ГИБДД дадут доступ к оригиналу фотографий на случай, если водитель решит обжаловать штраф.

В ЦОДД пообещали, что «сомнения в отношении виновности водителя всегда будут трактоваться в его пользу». В пример привели случаи, когда автовладелец почесал ухо или был одет в тёмную одежду, на которой не видно ремень безопасности.

«Нахождение телефона в руках будет расцениваться как признак нарушения вне зависимости от того, разговаривает ли автомобилист по телефону или пишет сообщение», — добавили власти.