Автомобили Datsun закончат собирать в России до конца года

Во второй половине декабря 2020 года в России прекратятпроизводство автомобилей японского бренда Datsun . Последнеетранспортное средство с таким логотипом сойдет с отечественногоконвейера 18 декабря.

В подтверждение такой информации можно заметить, что в настоящее время выпуск автомобилей Datsun уже значительно сокращен. Сейчас собирается не более 24 экземпляров в сутки.

Ранее суточная норма по производству автомашин была равна 100 единицам. В России производятся до настоящего времени две модели известного бренда — хэтчбек и седан. Оба транспортных средства сконструированы на архитектуре Lada Kalina/Granta. Изготовлением автомобилей занимается АвтоВАЗ , именно на его производственных мощностях производятся Datsun на протяжении последних шести лет.