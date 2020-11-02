Автомобили Datsun закончат собирать в России до конца года

Во второй половине декабря 2020 года в России прекратятпроизводство автомобилей японского бренда Datsun. Последнеетранспортное средство с таким логотипом сойдет с отечественногоконвейера 18 декабря.
В подтверждение такой информации можно заметить, что в настоящее время выпуск автомобилей Datsun уже значительно сокращен. Сейчас собирается не более 24 экземпляров в сутки.
Ранее суточная норма по производству автомашин была равна 100 единицам. В России производятся до настоящего времени две модели известного бренда — хэтчбек и седан. Оба транспортных средства сконструированы на архитектуре Lada Kalina/Granta. Изготовлением автомобилей занимается АвтоВАЗ, именно на его производственных мощностях производятся Datsun на протяжении последних шести лет.
Следует также сказать, что данное решение, о прекращении выпуска транспортных средств японского бренда в нашей стране, не является спонтанным. Еще весной, компания Nissan приняла на вооружение план по борьбе с наступившим кризисом. Одним из пунктов этого документа значится сворачивание производства Datsun в Тольятти.