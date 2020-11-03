В России могут ужесточить правила ремонта авто

На территории Таможенного союза, куда входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, к 2022 году могут вступить в силу новые правила тюнинга и ремонта автомобилей. Об этом сообщается в письме члена Совета Федерации Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову, с которым ознакомилась газета "Известия"

Третий пакет поправок в техрегламент ТС "О безопасности колесных транспортных средств", который разработал Минпромторг , обяжет проходить внеплановый технический осмотр даже после минимальных изменений в машине — к примеру, замены магнитолы или сигнализации. Также новые нормы запретят использовать ряд бывших в употреблении запасных частей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

В послании, адресованном Мантурову, Кутепов попросил от таких нововведений отказаться. По его мнению, это может привести к тому, что граждане лишатся возможности использовать для ремонта машин "более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей".

Также, как отмечает сенатор, поправки ударят по рынку независимых автосервисов. Как говорится в письме, на сегодняшний день в этой отрасли работает задействовано более 70 тысяч предприятий, их штат составляет свыше 1,5 миллионов сотрудников.