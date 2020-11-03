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В России готовится новый удар по автомобилистам 

Артём Кульша 23 минуты назад
В России готовится новый удар по автомобилистам
Фото: ТАСС
Правила ремонта и тюнинга автомобилей могут быть ужесточены в России. Об этом сообщают «Известия».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Министерство промышленности и торговли разработало третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (018/2011).
В нем, в частности, сказано, что после даже минимальных изменений конструкции транспортных средств его, ТС, на эвакуаторе нужно будет доставить на внеочередной технический осмотр. В списке таких изменений — в том числе установка антенн, порогов, рейлингов, спойлеров, багажников, подкрылков, воздухозаборников, сигнализации, колес увеличенного диаметра, мультимедийного и компьютерного оборудования.
Также Минпромторг предлагает запретить использование при ремонте автомобилей бывших в употреблении тормозных систем, систем рулевого управления, ремней и подушек безопасности и тому подобного.
В настоящее время поправки проходят согласительные процедуры, которые должны завершиться до конца года. В 2021-м поправки должны быть согласованы на уровне правительств стран Таможенного союза, а в 2022-м вступить в силу.
Недавно сенатор Андрей Кутепов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от внесения перечисленных изменений, потому что они могут вынудить граждан покупать новые импортные компоненты и запчасти, а также нанести удар по рынку независимых автосервисов.
Видео дня. Выделенные полосы предоставят общественному транспорту
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Автоновости , Андрей Кутепов , Денис Мантуров , Минпромторг
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