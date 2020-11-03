В России готовится новый удар по автомобилистам 

Правила ремонта и тюнинга автомобилей могут быть ужесточены в России. Об этом сообщают «Известия».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Министерство промышленности и торговли разработало третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (018/2011).

В нем, в частности, сказано, что после даже минимальных изменений конструкции транспортных средств его, ТС, на эвакуаторе нужно будет доставить на внеочередной технический осмотр. В списке таких изменений — в том числе установка антенн, порогов, рейлингов, спойлеров, багажников, подкрылков, воздухозаборников, сигнализации, колес увеличенного диаметра, мультимедийного и компьютерного оборудования.

Также Минпромторг предлагает запретить использование при ремонте автомобилей бывших в употреблении тормозных систем, систем рулевого управления, ремней и подушек безопасности и тому подобного.

В настоящее время поправки проходят согласительные процедуры, которые должны завершиться до конца года. В 2021-м поправки должны быть согласованы на уровне правительств стран Таможенного союза, а в 2022-м вступить в силу.