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Renault анонсировала новую загадочную модель к 40-летию компании 

Motor.ru и ещё 1 2 часа назад
Renault анонсировала загадочную модель
Фото: © Groupe Renault / Twitter
Компания Renault опубликовала загадочный видеотизер, где анонсировала дебют новой модели в честь 40-летнего юбилея марки, который концерн отмечает в этом году. Ожидается, что новым транспортным средством станет обновленный грузовой фургон Trafic.
Семисекундный видеотизер сопровождается сообщением: «К 40-летнему юбилею… один из наших самых знаковых автомобилей ожидает изменения… вам это понравится». Что за модель готовит французская марка, доподлинно неизвестно. Однако специалисты предполагают, что загадочный тизер намекает на обновление малотонажного грузовичка Trafic, который концерн производит с 1981 года. Последний рестайлинг модель пережила в прошлом году.
На представленном коротком ролике можно увидеть только одну переднюю узкую фару. Ожидается, что обновленный Trafic получит переработанную переднюю часть, измененную радиаторную решетку и более массивный капот. Другие изменения в новом поколении фургона могут произойти в отделке интерьера, а также в расширении линейки двигателей, которая может пополниться электрической силовой установкой.
Другие подробности новой модели компания пока держит в секрете. Видеотизер заканчивается словами: «Следите за обновлениями». Вероятно, французская марка готовит официальную презентацию в ближайшее время.
В конце апреля компания Mitsubishi представила новую модель — коммерческий однообъемник Express, который внешне и технически копирует фургон Renault Trafic. Отличаются две модели шильдиками, передними бамперами, а также радиаторными решётками, капотами и оснащением.
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Автоновости , Renault Trafic , Renault , Mitsubishi
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