«АвтоВАЗ» прячет новую загадочную модель 

Отечественный автомобильный гигант «АвтоВАЗ» может готовить к дебюту, но пока скрывать от публики, новую модель. Во всяком случае на это намекает появившееся в Сети фото, сделанное рядом с НТЦ компании-производителя.
Интернет-портал «Автоновости дня» со ссылкой на информацию, обнародованную пабликом AvtoVAZ News в социальной сети «ВКонтакте», сообщил о замеченной новой загадочной модели от крупного российского производителя. На фото запечатлена Lada 4x4 в 5-дверном исполнении с прицепом. На последнем как раз и заметили некое авто, полностью скрытое под плотным чехлом синего цвета.
Каких-либо деталей на изображении рассмотреть не удаётся и единственное, что можно предположить — на прицепе перевозили авто в кузове универсал или же кроссовер. Если правдиво последнее предположение, то с ворот НТЦ «АвтоВАЗа» могли вывозить готовящийся к дебюту Renault Duster. В случае перевозки универсала новинкой может оказаться переживающая рестайлинг Lada Largus, чья премьера ожидается весной 2021 года. Однако нельзя также исключать, что загадочная новинка от «АвтоВаЗа» может оказаться очередной генерацией Lada 4x4, базирующейся на «тележке» CMF-B-LS, или компактным кроссом, производство которого должны наладить на предприятии к 2028 году.