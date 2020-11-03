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Каким транспортом можно управлять с категорией «В»? 

Car.ru 2 часа назад
Каким транспортом можно управлять с категорией «В»
Фото: Car.ru
Начинающие автолюбители часто интересуются, какими ТС, кроме легковых автомобилей, может управлять водитель с категорией "В"? Давайте разбираться.
Оказывается, владелец водительского удостоверения сразрешенной категорией "В", может управлять довольно широкимспектром ТС. Сюда входят мопеды (категория М), квадроциклы, трициклы. Важное условие — эти ТС не должны иметь объем двигателя более 50 см куб. и передвигаться со скоростью выше 50 км/ч. К подобной технике на электрической тяге действует ограничение по мощности до 4 кВт.
Еще разрешено управлять легковым авто, с вместимостьюпассажиров не более восьми. Такое же требование кправу управления микроавтобусом или грузопассажирским автомобилем. По перевозке грузов ограничение составляет 3,5 тонны.
При этом, если в вашем водительском удостоверении имеетсяотметка "МL" — это означает, что у вас имеются ограничения науправление некоторыми ТС по здоровью.
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