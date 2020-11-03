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В Петербурге появятся низкопольные трамваи 

Lenta.ru 1 час назад
В Петербурге появятся низкопольные трамваи
Фото: «ПК Транспортные системы»
ПК «Транспортные системы» (входит в группу «Трансмашхолдинг») поставит в Санкт-Петербург 13 трамваев до марта 2021 года. Трамваи поступят в лизинг в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
В город поступят 13 трамваев, 11 из которых — двухсекционные вагоны 71-923М «Богатырь М» и два — трехсекционные машины 71-931М «Витязь М». Тендер выиграла компания ООО «Тяжпромлизинг», которая заключила контракт с ПК «Транспортные системы» на производство и поставку подвижного состава. Его произведут на Невском заводе электрического транспорта имени Федора Пироцкого в Петербурге. Итоговая сумма контракта -— порядка 1,1 миллиарда рублей.
Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2024 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4 779,7 триллиона рублей.
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Автоновости , Трансмашхолдинг
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